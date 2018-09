Eine Strassenaufhebung und eine Baustelle

Die Quartierstrasse Iserstrasse in Gossau hat ausgedient. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Abschnitt zwischen Allenwindenbach und Berghofstrasse aufzuheben, wie er in einer Mitteilung schreibt. Der Strassenabschnitt diene zurzeit als zusätzliche Querverbindung von der Grüninger- zur Berghofstrasse für Autos, Velos und Fussgänger. Eine Erschliessungsfunktion komme der Strasse jedoch nicht zu.

Zudem sei ihr Zustand sehr schlecht. In den nächsten Jahren müsste die Gemeinde für eine Instandsetzung Geld in die Hand nehmen. Der Gemeinderat hat deshalb die Aufhebung des Abschnitts beschlossen und anschliessend die Rückführung als Kulturland. Die Wegverbindung für den Langsamverkehr sei sichergestellt, schreibt der Gemeinderat. Dies über die Wegverbindung vom Schlachthüsli an der Berghofstrasse entlang dem Gossauer- und Allwindenbach bis zur Grüningerstrasse über das chaussierte Flurwegnetz.

Grösseres Strassenprojekt im Hellberg

Während der Gemeinderat mit dieser Strassenaufhebung Geld sparen kann, fällt ein weiterer Beschluss in der nächstjährigen Investitionsrechnung durchaus ins Gewicht. Laut seiner Mitteilung plant er die Instandsetzung der Hasenacher- und Hinwilerstrasse im Hellberg im Jahr 2019. Das Projekt sieht vor, innerhalb des bestehenden Strassenraums ein Trottoir mit minimaler Breite von 1,50 Meter umzusetzen.

Aktuell laufen laut Gemeinderat die Vorarbeiten durch die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), die wegen einer neu erstellten Trafostation ihre Arbeiten vorziehen musste. Das Projekt war Anfang 2018 zur öffentlichen Mitwirkung ausgeschrieben, die Projektauflage hat im Juni stattgefunden. Einwendungen seien nicht eingegangen, schreibt der Gemeinderat.

Leitungen und Breitband

Aus diesem Grund setzt die Exekutive das Projekt nun unverändert fest - und damit einhergehend den entsprechenden Kredit von 1,3 Millionen Franken. Die Ausschreibung der Bauarbeiten soll noch diesen Herbst stattfinden, damit die Realisierung im Jahr 2019 möglich wird. Zeitgleich sollen die Wasserversorgung Grüt und Gossau teils ihre Leitungen ersetzen, zudem wird die Swisscom notwendige Anpassungen für den Breitbandausbau vor. (kö)