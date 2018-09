Seemer Dorfet: ein Treffpunkt für die Bevölkerung

Trotz mässigem Wetterglück sind auch dieses Jahr viele Besucher an Seemer Dorfet gepilgert. OK-Präsident Markus Müller eröffnete am Freitag die 23. Seemer Dorfet in der Festbeiz von Passion in Cibus. Er konnte die Präsidentin des Grossen Gemeinderates, Annetta Steiner (GLP) sowie eine grosse, illustre Gästerunde aus Politik, Stadtbehörden, Anwohnern, Grundstückeigentümern sowie Gönnern und Sponsoren begrüssen.



Dem Motto: «Äs Fäscht für alli» folgten an diesem Wochenende ausnehmend viele Besucher aus allen Stadtteilen und auch von ausserhalb Winterthurs. Immerhin am Sonntag klarte das Wetter sichtlich auf.

Glückliche Veranstalter

Die Vereine und Organisationen meldeten über alle 3 Tage gute Umsätze. Die Schausteller und Marktfahrer waren ebenfalls zufrieden, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.



Der Ballonflugwettbewerb wurde am Sonntag-Nachmittag bei Gross und Klein zum festen Programpunkt und erfreue sich grosser Beliebtheit. Das Fest ging in sehr friedlichem Rahmen und problemlos über die Bühne. Auch die Zusammenarbeit mit den Behörden, insbesondere mit der Quartier- und Stadtpolizei, war wiederum ausgezeichnet, schreiben die Veranstalter.