Mitreissender, dynamischer Blues bei «Oberi Sounds Good»

Das Musikfest «Oberi Sounds Good» im Garten vom Schloss Hegi zog wie schon in den letzten Jahren viele Besucher an. Die Organisatoren haben das Zelt auf dieses Jahr hin um sieben Meter verlängert und damit gut 400 Sitzplätze geschaffen, die am Samstagabend gerade so gereicht haben.

Der Schlossgarten ist zwar eine malerische Kulisse. Doch das Wetter war am Samstag nicht unbedingt auf Seiten der Veranstalter. Trotzdem hatten die Besucher sichtlich Spass an der Musik und tanzten schon am frühen Abend zu den Klängen von Fast Eddy's Bluesband, um Sänger Eddy Wilkinson auch «The Voice from London».

Festival mit persönlichem Flair

Bereits am Nachmittag hatten Little Chevy und die Elias Berent Band den Samstag eröffnet. Seit der Blues-Montag ersatzlos aus dem Programm der Musikfestwochen gestrichen wurde hat das «Oberi Sounds Good» sich voll und ganz dem Blues verschrieben.

Hier kann man als Zuschauer die Musiker noch hautnah erleben und wenn man Glück hat, mit dem einen oder anderen während der Umbaupausen sogar ein Gläschen an der Bar trinken. Die Stimmung war entsprechend gut, wie die Bilder unseres Fotografen zeigen. (gu/mae)