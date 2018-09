Greifensee-Schiffe können Mönchaltorf wieder anfahren

Die Hitzeperiode und die damit verbundene Trockenheit sorgte im Greifensee Mitte Juli für einen tiefen Pegelstand. Er sank sogar so tief, dass die Schiffe der Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee (SGG) den Anlieger in Mönchaltorf seither nicht mehr anfahren konnte.

Die Regentage der vergangenen Tage hat den Pegelstand im Greifensee wieder so stark steigen lassen, dass die SGG am Sonntagabend bekannt gab, dass die Schiffe den Steg in Mönchaltorf ab sofort wieder normal anfahren können.