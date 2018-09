Ein interaktives, oranges Telefon als erste Etappe

Rund 20 Personen haben sich gestern Nachmittag vor dem Bahnhof Bauma um ein altes, oranges Streckentelefon der SBB versammelt. Es ist das erste zwar unscheinbare aber interaktiv erkundbare Ausstellungsobjekt auf dem Depotareal des Dampfbahnvereins Zürcher Oberland (DVZO).

Für die Installation ist die Künstlerin Iris Rennert verantwortlich. «Das Telefon gibt insgesamt zehn Geschichten wider, in denen Mitglieder des DVZO Eindrücke aus dem Dampfbahnbetrieb schildern», sagt sie. Mittels Wahlscheiben können Besucher die einzelnen Geschichten wiedergeben.

«Erlebbare» Ausstellung

Das Telefon die erste kleine Etappe des Projekts «Depotareal 2020» dar. So plant der DVZO derzeit die Realisierung eines Freilichtmuseums am Bahnhof Bauma. «Im vergangenen Jahr habe ich um unser derzeitiges Depotareal ein Rundgang aufgebaut», erklärt Projektleiter Florian Vogel. So hat er das gesamte Areal mit verschiedenen Hinweistafeln versehen, die den Besuchern Einblicke in die Geschichte des lokalen Dampfbahnbetriebs vermitteln.

Vogels wichtigstes Anliegen in Bezug auf das geplante Museum: «Die einzelnen Ausstellungsobjekte sollen erlebbar sein.» Nebst der bereits vorhandenen Dampflockremise plant der DVZO das Areal unter anderem mit einer Wagenwerkstatt, einer Drehscheibe und einem Güterschuppen zu versehen. Als Vorbild dafür dient der Bahnhof Bauma zu Zeiten der Tösstalbahn.

Auch eine neue Zufahrt zur bereits vorhandenen Remise ist geplant. Bevor die SBB 2014 mit der Aufrüstung der Tösstaler Bahnlinie begann, sei der Unterstellplatz noch via Bahnübergang zu erreichen gewesen. «Heute gibt es nicht einmal eine Zufahrt für Blaulichtorganisationen, was natürlich auch sicherheitstechnisch riskant ist», sagt Vogel.

Umleitung der Töss geplant

Im Zuge des Projekts ist auch eine lokale Revitalisierung der Töss geplant, die derzeit vom kantonalen Amt für Wasser, Energie und Luft (AWEL) vorangetrieben wird. Momentan fliesst die Töss geradlinig durch einen künstlichen Kanal am Bahnhof Bauma vorbei. «Damit behindert sie die geplante Installation des Güterschuppens», erklärt Christian Marti, Abteilungsleiter beim AWEL. So dürfe dieser per Gesetz nicht zu nah am Wasser platziert sein. Eine Umleitung der Töss in ihre natürlichen Bahnen, bringe dementsprechend nicht nur ökologische, sondern auch bautechnische Vorteile mit sich.

Momentan ist die Finanzierung der Vorprojektphase laut Vogel zu rund einem Drittel gedeckt. Die zugrundeliegende Machbarkeitsstudie wurde vom DVZO, der SBB, dem AWEL und dem kantonalen Denkmalschutz zu gleichen Teilen finanziert.

Zur Deckung der weiteren Kosten ist der DVZO momentan auf Sponsorensuche. «Wir haben im zwei VZO-Bussen bereits entsprechende Werbungen platziert», sagt Vogel. Auch wolle der Verein einzelne Bauteile des Depotareals zum symbolischen Verkauf anbieten, um Gelder für das Projekt zu sammeln. Der Baustart erfolgt dann voraussichtlich im Jahr 2021. (Leon Zimmermann)