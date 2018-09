Als Passagier im grössten einmotorigen Doppeldecker der Welt

Kinder in bunten Gummistiefeln beobachten mit grossen Augen den Monstertruck, der sich vor ihnen aufbäumt. «Papi, gibt es Autos, die noch grösser sind?», fragt ein siebenjähriger Junge. Ich stehe etwa drei Meter vom besagten Monstertruck entfernt und beobachte das Treiben an den Oldtimerclassic in Hittnau. Das Publikum ist auch am zweiten Durchführungstag durchmischt.