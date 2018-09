«Es ist grossartig, wieder in einer Band zu sein»

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets spielen am 21. September in der Samsung Hall Pink-Floyd-Songs aus der frühen Phase der Band. Am Schlagzeug sitzt Pink-Floyd-Gründungsmitglied Nick Mason. Der 74-Jährige ist das einzige Bandmitglied, das bei sämtlichen Alben und Konzerten von Pink Floyd dabei war. In seiner neuen Band spielen Gary Kemp, Lee Harris, Guy Pratt und Dom Beken.