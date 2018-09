Das war der zweitwärmste August

Darüber hinaus konnte im August 2018 viel Sonnenschein genossen werden. Sowohl im Flachland als auch in den Bergen wurde ein Überschuss von Sonnenstunden im Vergleich zum klimatischen Mittel festgestellt.

Starke Trockenheit

Der August 2018 zeichnete sich aber wie bereits der Juli 2018 durch starke Trockenheit aus. Vielerorts betrug das Niederschlagsdefizit 20 Prozent und mehr. In La Chaux-de-Fonds gab es über 40 Prozent weniger, in Chur gar über 50 Prozent weniger Niederschlag als normalerweise üblich. Lediglich Lugano, Sitten und Sankt Gallen erhielten grössere Regenmengen als in der Norm.

In der Folge bestand in weiten Teilen der Schweiz eine erhebliche bis sehr grosse Waldbrandgefahr und das Feuerverbot galt gebietsweise bis Ende Monat. Die Bilanz der Trockenheit wurde durch das Einwirken eines Höhentiefs in den letzten Augusttagen etwas entschärft. Dieses Höhentief mit Zentrum über Norditalien bescherte landesweit trübes Wetter und teilweise auch kräftige Niederschläge.