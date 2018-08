Rütner Kirchenchor gibt Jubiläumskonzert

Schon seit 125 Jahren singt der Reformierte Kirchenchor Rüti. Im Rahmen seines Jubiläums gibt er am 1. September ein Konzert in der Reformierten Kirche in Rüti.

Den Auftritt halten die Chorsängerinnen und –sänger ganz im Geiste ihrer langen Tradition: «Wir bieten etwa Stücke dar von Franz Schubert, der für die kirchliche Musik steht», sagt Kirchenchorpräsidentin Edith Rüegg. «Diese Musik ist uns seit der Gründung 1893 ein Hauptanliegen.» Im zweiten Konzertteil werden allerdings säkulare Lieder gesungen, denn «seit Anbeginn pflegen wir auch das weltliche Lied», so Rüegg.

Traditionsbewusst und doch zeitgemäss

Diesen Anbeginn und die Zeit, die seither verstrichen ist, halten sich Rüegg und ihre 26 Sänger immer wieder vor Augen. «Wir sind uns unserer Tradition bewusst und versuchen stets, die Pflege der Kirchenmusik und die Freude am säkularen Lied weiterzuführen», sagt Rüegg.

Dieses Traditionsbewusstsein hat den Chor allerdings nie davon abgehalten, mit der Zeit zu gehen. «Genau wie die Kirche hat sich auch unser Kirchenchor immer wieder reformiert und weiterentwickelt», so Rüegg.

«Für jede verpasste Probe musste ein Bussgeld von 10 Rappen entrichtet werden.» Chorpräsidentin Edith Rüegg

So galt im 19. Jahrhundert beispielsweise eine rigide Disziplin: «Für jede verpasste Probe musste ein Bussgeld von 10 Rappen entrichtet werden», erzählt die Chorpräsidentin. Wer austreten wollte, bezahlte gar einen Franken «Austrittsgeld».

«Die Sitten wurden später aber sehr viel lockerer», weiss Rüegg. Im 20. Jahrhundert hätten die Damen jeweils ihre Strickarbeiten hervorgeholt, wenn die Männer Tenor und Bass probten. «Heute suchen wir die richtige Balance zwischen ernsthafter Probe und fröhlicher Geselligkeit», sagt Rüegg.

Zusammenarbeit ist wichtig

Dazu gehört etwa die Zusammenarbeit mit anderen Chören, wie sie der Rütner Kirchenchor auch am Jubiläumskonzert zelebriert. Da tritt er nämlich gemeinsam mit dem österreichischen NowaCanto Chor auf.

Mit diesem sind die Rütner auf ganz spezielle Art und Weise verbunden: die Dirigentin des Kirchenchors und der Dirigent von NowaCanto sind ein Ehepaar. Trotz dieser engen Verbindung haben die beiden Chöre aber getrennt geprobt. «Wir werden an der Hauptprobe das erste Mal zusammen singen», sagt Präsidentin Rüegg.

Bis zum nächsten Jubiläum

Derart gefeiert, soll der Reformierte Kirchenchor Rüti seine Reise zu seinem nächsten grossen Geburtstag antreten. «Singen und Spiritualität werden auch in Zukunft Grundbedürfnisse des Menschen sein», ist Rüegg überzeugt. «Darum glaube ich fest an die Zukunft unseres Chors.»

So könnte er dann im Jahr 2093 sein 200-jähriges Bestehen feiern. Am Samstag begehen die Rütner Sänger vorerst ihr gegenwärtiges Jubiläum. «Das ist der Höhepunkt meins bisherigen Präsidiums», freut sich Chorpräsidentin Edith Rüegg.