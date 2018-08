«Ich will Sängerin werden»

Kommt der nächste Superstar aus Winterthur? Das wird sich in der 16. Staffel von Dieter Bohlens Erfolgssendung «Deutschland sucht den Superstar» – kurz «DSDS» – bald zeigen. Mit dem Truck tourt das Sendeteam derzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz umher. Ein Casting stand an diesem Freitagnachmittag auf dem Neumarkt in Winterthur an – allerdings noch ohne die bekannten Jury-Mitglieder.

Gegen 14 Uhr hat sich in der Altstadt vor dem Casting-Bus eine kleine Menschentraube gebildet. Frauen und Männer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren warteten geduldig in der Schlange, bis sie der Jury vorsingen durften.

Feedback steht im Vordergrund

Die 19-jährige Angelina Statnic aus Winterthur hat sich spontan entschlossen vorbeizukommen. «Mein Traum ist es, Sängerin zu werden», sagt die 19-Jährige bestimmt, die von ihrer Freundin Michelle Burgherr begleitet wird. Mit Liedern von Amy Winehouse will sie die Jury überzeugen. Vom «DSDS»-Casting erhoffe sie sich aber vor allem, ein ehrliches Feedback von der Jury zu erhalten. «Ob ich Superstar werde, ist nicht von zentraler Bedeutung. Ich will es einfach nicht unversucht lassen», sagt sie.