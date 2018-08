Eine Glace für Bello

Bei Hitze kann sich der Mensch mit Glaces abkühlen, seit diesem Sommer können das auch Hunde: Im Tiernahrungsladen Goldenway AG in Uster können Hundebesitzer erstmals Hundeglace kaufen. Als Geschäftsführer Stefan Klingler von der Glaceherstellerin angefragt wurde, fand er Gefallen an der Idee: «Überzeugt hat mich, dass die Glace nur natürliche Inhaltsstoffe enthält. Wir testen zudem jedes Produkt an unseren Hunden, bevor es in den Verkauf kommt.»

