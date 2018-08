Schmucke Tribüne statt «Saustall»

Die Tribüne auf dem Zelgli – sie ist zurzeit so etwas wie ein Spiegel der Dübendorfer Subkulturen: Die Postleitzahl wurde dort ebenso hingeschmiert wie ein Keltenkreuz oder Schriftzüge mit den Worten «Kranki Bande Dübendorf» oder «Das ish Dübi my friend». Die Losung «FCZ all irr» schliesslich lässt keine Zweifel daran, welche Fanszene in der Glattal-Stadt das Sagen hat.