Neue Location für Wetziker Day Party

Am 25. August hätte die erste Day Party in der Wetziker Badi stattfinden sollen. Drinks hätten getrunken werden sollen, die Hüften sich im Takt der Musik der DJs bewegen. Das schlechte Wetter sorgte für den Konjunktiv. Als Ausweichdatum wurde der 1. September definiert: Ebenfalls ein Tag an dem nun Regen prognostiziert wird.

Komplett fällt die Party aber nicht ins Wasser. «Wir integrieren die Day Party in die Feierlichkeiten anlässlich des zwölften Geburtstages des Hinwiler Pirates», sagt Andy Gröbli, Geschäftsleiter des Musikclubs. Diese finde bei jeder Witterung statt.

Selfies und bekanntere Djs

Die Geburtstagsparty im Pirates wird an vier Tagen gefeiert und startet am 13. September. Der Samstag läuft dann unter dem Motto der Day Party und startet bereits um 14 Uhr. Das Ganze wird in Hinwil ein wenig grösser, als es in der Wetziker Badi geworden wäre. Auch der Namen des Haupt-DJs klingt bekannter: Mr. Da-Nos.

Zudem werde ein Special-Guest vor Ort sein, sagt Gröbli. Julia Jasmin Rühle, bekannt aus der deutschen Trash-Sendung «Berlin Tag und Nacht», wird mit den Besuchern Selfies machen.

Vielleicht nächstes Jahr

Traurig sei er nicht, dass die Day Party nicht in Wetzikon stattfinden kann, sagt Gröbli. «Es wäre ein cooler Abschluss gewesen. Wir hatten ja auch schon grünes Licht von der Stadt. Doch es hat nicht sollen sein.»

Immerhin: Mit der Verschiebung ins Pirates sei man auch einem Problem aus dem Weg gegangen. «Zeitgleich mit der Day Party am 1. September wäre die ZOM gewesen», so Gröbli. «Das hätte vermutlich für eine Parkplatz-Knappheit gesorgt.» Ob die Organisatoren im nächsten Jahr noch einmal einen Versuch wagen, wisse er noch nicht.