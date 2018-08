Givaudan spannt mit indischer Firma zusammen

Die Aroma- und Duftherstellerin Givaudan geht eine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen Synthite ein. Gemäss einer Medienmitteilung wollen die beiden Firmen im Riechstoffgeschäft zusammenspannen. Man werde gemeinsam natürliche Ingredienzien wie Jasmin, Tuberose, Ingwer und Kardamom erforschen, um die Palette an Riechstoffen der Givaudan zu ergänzen.

Die weltweit tätige Firma Givaudan hat ihren Hauptsitz in Vernier, sie forscht und produziert unter anderem auch in Dübendorf. Synthite gehört zu den führenden Unternehmen in der Extraktion von Gewürzen und pflanzlichen Ingredienzien. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Kerale (Indien).