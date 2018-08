Gemeinde Hinwil wirft «Hirschen»-Pächter raus

Vor gut drei Jahren übernahmen Ömer und Jasmine Yalcin die Pacht des Gasthofs Hirschen in Hinwil. Das Restaurant und Hotel gehört der Gemeinde. Sie hat nun beschlossen, den Vertrag, der bis 2020 liefe, frühzeitig zu kündigen. Denn seit Juni bezahlen die Pächter den Pachtzins offenbar nicht mehr. In einer Mitteilung schreibt der Gemeinderat jedenfalls, die Pachtbedingungen würden nicht mehr erfüllt.

Der «Hirschen» in Hinwil ist für Vereine und Gesellschaften ein wichtiger Veranstaltungsort für ihre Anlässe. Ohne Pächter wird es allerdings schwierig, dieses Angebot aufrecht zu erhalten. Die Gemeinde habe nun ein Notfallbetriebskonzept erarbeitet, um einen eingeschränkten Saalbetrieb bis zur Wiedereröffnung des Gasthofes sicherzustellen. Mit diesem Konzept könnten die wichtigsten Anlässe in der Übergangszeit durchgeführt werden, so der Gemeinderat.

Steuerrevision beantragt

Laut Gemeindepräsident Germano Tezzele (SVP) hat der Gemeinderat schon vor der Massnahme das Gespräch mit den Pächtern gesucht. Dies unter anderem, weil offenbar Mitarbeiter den Pächtern vorwarfen, ihren Lohn nicht zu erhalten. Auch habe Yalcin die Quellensteuer der ausländischen Arbeitskräfte nicht bezahlt.

Die Gemeinde habe schon zuvor Kenntnis gehabt, dass die Pächter finanzielle Probleme hätten. Man habe den Yalcins verschiedene Hilfestellunen angeboten, so Tezzele. Bezüglich der Steuerproblematik habe man beim Kantonalen Steueramt einen Antrag gestellt, bei den Pächtern eine Steuerrevision durchzuführen.

«Der Gemeinde ist ein funktionierender 'Hirschen' sehr wichtig», sagt Tezzele. Allerdings sei sie nur Eigentümerin und habe deshalb beschränkt Einfluss auf den Betrieb des Restaurants. Dies galt, so lange die Yalcins die Pachtbedingungen erfüllt hatten. Doch nun hat der Gemeinderat die Reissleine gezogen.