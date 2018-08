Es sind keine Abfallmarken mehr erhältlich

Auf Anfrage bestätigt Gaby Meier, Abteilungsleiterin Werke in Neftenbach, dass zumindest in ihrer Gemeinde seit etwa Mitte Jahr keine Abfallmarken mehr erhältlich sind: «Die Produktion wurde bereits 2017 eingestellt. Die Verkaufsstellen haben aber noch die Restposten angeboten, bis diese aufgebraucht waren.»

Trotzdem einen Ausweg erkannt

Nun aber stiess Daniel Waser bei seiner Recherche auf ein Schlupfloch: Ein Entsorgungsberater der Stadt Winterthur teilte ihm schriftlich mit, dass es auch möglich sei, die runden Sperrgutmarken auf die schwarzen Abfallsäcke zu kleben. Die Mail liegt dem «Stadi» vor. Der Grundsatz: eine Marke pro 35-Liter-Sack, solange der Inhalt nicht mehr als fünf Kilogramm wiegt. Preislich entsteht so kein Unterschied. Gaby Meier teilt mit, dass die neuen Sperrgutmarken eigentlich nicht dafür vorgesehen seien, aber diese Vorgehensweise zumindest in Neftenbach akzeptiert werde.

Daniel Waser ist froh darum: «So muss ich meine alten Abfallsäcke nicht fortwerfen, was eine ziemliche Verschwendung gewesen wäre.» Er hoffe, damit anderen Menschen in den Verbundgemeinden gedient zu haben, die ebenfalls noch alte Abfallsäcke besitzen.

Warum Gebührensäcke besser als Abfallmarken sind

Der Wechsel der Verbundgemeinden zu den Gebührensäcken beseitigt gemäss Gaby Meier, Abteilungsleiterin Werke in Neftenbach, Nachteile des alten Systems: «Die roten Abfallsäcke erleichtern die Arbeit der Müllmänner. Sie müssen nicht mehr jeden Kehrrichtsack prüfen, ob dieser mit einer Marke versehen ist.» Auch herrsche nun Klarheit über den Gebrauch von Winterthurer Gebührensäcken. «Neftenbacher hatten Abfallsäcke in Winterthur gekauft, die sie bei uns in der Gemeinde nicht benutzen konnten.»

Gaby Meier weist zudem daraufhin, dass die Bewohner finanziell profitieren. Bis anhin musste man neben den Abfallmarken auch noch einen Kehrrichtsack erwerben. Die Herstellungskosten der Gebührensäcke sind dafür für die Gemeinden etwas höher als jene der Abfallmarken – bei einem 35-Liter-Sack beträgt die Differenz sechs Rappen.