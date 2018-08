Mit ihrem Magazin «Like A Girl» wollen zwei junge Winterthurerinnen zum Nachdenken anregen. Lynn Vellacott und Lea Oberli schreiben über Themen wie Transidentität, Homosexualität, Weiblichkeit oder Stereotypen in unserer Gesellschaft. Die 20-Jährigen haben Anfang dieses Jahres ihre erste Ausgabe publiziert. Nun gehen sie am 5. September bereits in den dritten Druck.

Was steckt hinter dem «Like A Girl»-Magazin?

Lea Oberli: Ich wollte über die Themen schreiben, über die ich auch selbst etwas lesen will und die ich in anderen Magazinen vermisse. Viele Zeitschriften drehen sich entweder einzig um Teenies, Grosseltern oder Babys. Aber es gab noch keins, das mich gänzlich angesprochen hätte. Deshalb wollten wir eine Plattform schaffen. Einerseits für uns, aber auch für andere.

Lynn Vellacott: Ich habe letztes Jahr meine Maturarbeit über Geschlechtsidentität geschrieben. Danach hatte ich aber den Eindruck, dass es darüber noch so viel mehr zu sagen gibt.

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte?

Lynn Vellacott: Feminismus und Queer-Themen. Wir wollen Minderheiten eine Stimme geben und fokussieren uns auf eine alternative Perspektive. Trotzdem wollen wir unsere Themen für jeden zugänglich machen.

Lea Oberli: Es soll kein Nischenprodukt nur für Minderheiten sein, sondern jeder Person zeigen, was es eben sonst noch so gibt. Deshalb haben wir am Anfang in unseren Magazinen auch ein Glossar eingefügt, damit die Menschen verstehen, wovon wir reden. Themen gehen sehr einfach vergessen, wenn sie eine Person nicht direkt betreffen.

Seid ihr dabei auf Geschichten gestossen, die euch selbst schockiert haben?

Lynn Vellacott: Mich haben die vier Interviews ziemlich bewegt, die ich im Rahmen meiner Maturarbeit geschrieben habe. All diese Personen sind entweder Trans oder haben ein non-binäres Geschlecht. Besonders nah ging mir die Geschichte einer Trans-Frau. Sie ist Schauspielerin und kommt ursprünglich aus England. Sie lebt jetzt mit ihrer Frau in der Schweiz, spricht aber kein Deutsch. Für sie war es sehr schwer, sich hier in der Schweiz einzuleben, da sie sich selbst als Ausländerin und Trans-Mensch nicht akzeptiert gefühlt hat. Ihr Aussehen weicht von der Norm ab, deshalb ist auch ihre Schauspielkarriere praktisch auf Eis gelegt.

«Die Probleme liegen nicht bei der kleinen Gesellschaft Winterthur.» Lea Oberli

Und auf welche Geschichten blickt ihr gerne zurück?

Lynn Vellacott: Ich habe vor kurzem mit einer jungen Winterthurerin geredet, die eine eigene Kleidermarke gegründet hat und jetzt selbstständig ist. Das fand ich total mutig. Es war spannend, jemand in unserem Alter zu begleiten, der auch ein eigenes Projekt hat.

Lea Oberli: Für mich waren es weniger die Geschichten an sich. Die Reaktionen der Menschen, als sie unser Magazin gelesen haben, waren eine eindrückliche Erfahrung. Es ist schön, wenn man etwas erschafft, mit dem sich andere identifizieren können.

Wie beurteilt ihr die Situation der LGBT+ Community in Winterthur?

Lynn Vellacott: Das ist schwierig. In unserem Freundeskreis ist es sehr akzeptiert. Ich habe aber auch schon von anderen gehört, bei denen es sehr ungern gesehen wird. Ich denke es kommt sehr auf das Umfeld an, in dem man sich bewegt.

Lea Oberli: Winterthur ist eine sehr alternative Stadt. Das macht es einfacher, von anderen akzeptiert zu werden. Ich bezeichne mich selbst als bisexuell und fühle mich nicht ausgeschlossen. Es gibt allerdings keinen spezifischen öffentlichen Ort wie eine Bar, wo man als LGBT+ Community unter sich sein kann. Das braucht es vielleicht auch gar nicht. Die Probleme liegen nicht bei der kleinen Gesellschaft Winterthur, sondern müssen im grösseren Bild betrachtet werden.

Wo gäbe es Handlungsbedarf?

Lynn Vellacott: Man sollte sich bewusst sein, dass es auch heute noch nicht einfach ist für diese Menschen. Viele haben den Eindruck, dass gar kein Handlungsbedarf mehr besteht, da wir in Sache Akzeptanz heute schon so weit sind. Es ist ein toller Anfang, wenn man nicht mehr ausgegrenzt wird, aber damit ist es noch nicht getan. Allein schon die deutsche Sprache liefert viele Hindernisse, die man überwinden müsste. Es gibt kein drittes Geschlecht, sondern nur «er» oder «sie» und auch für andere Ausdrücke wie «Geschlecht» gibt es in der englischen Sprache viel mehr Möglichkeiten. Dort wird nämlich noch unterschieden zwischen «sex», dem biologischen Geschlecht, und «gender», dem sozialen Geschlecht.

Lea Oberli: Auch Ausdrücke wie «schwul» werden oft in einem falschen und negativen Kontext verwendet. Zum Beispiel wird Musik oft als schwul bezeichnet. Für mich ist das sehr ärgerlich. Ich glaube, die Aufklärung über solche Themen sollte schon viel früher anfangen. Wenn wir einen Anlass für 20-Jährige organisieren, ist das schon zu spät. Bereits in der Schule sollten Kinder lernen, dass es verschiedene Geschlechter und Sexualitäten gibt. Das liegt aber leider nicht in unseren Händen.

Glossar:

Trans:

Oberbegriff für alle Transmenschen. Bei Transpersonen entspricht die Geschlechtsidentität nicht dem Geschlecht, welches ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde.

Queer:

Eine Person, die in irgendeiner Weise nicht der Heteronormativität entspricht.

Non-binäres Geschlecht:

Ein Geschlechtssystem, das Geschlecht (sex und gender) als ein Spektrum sieht mit unendlich vielen Möglichkeiten.

LGBT+ Community:

Abkürzung aus dem Englischen für Lesbian, Gay, Bi, Trans, manchmal auch mit der Ergänzung Intersexuell und Queer.

