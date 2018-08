Wie es sich im Zirkus lebt

Wie lebt es sich in einem Zirkus? Das mag sich bestimmt schon manch einer gefragt haben. Der Circus Monti, der vom 5. bis 9. September auf dem Teuchelweiher in Winterthur gastiert, gibt in seinem neuen Programm «Villa Monti» einen Einblick in dieses faszinierende Leben.

Preisgekrönte Artisten

Die Artistinnen und Artisten nehmen das Publikum mit auf Reise und beleuchten ihren Alltag in der faszinierenden Wohngemeinschaft mit amüsanten Geschichten und Showeinlagen in und über der Manege. Mario Muntwyler (22) hat die spielfreie Zeit genutzt und mit seinem neuen Bühnenpartner, dem US-Amerikaner Willem McGowan, eine Duo-Jonglage einstudiert. Johannes Muntwyler will mit einer komischen Illusionsdarbietung für staunende Gesichter sorgen. Seine Partnerin Armelle Fouqueray ist nach einer dreijährigen Manegenpause zurück und tritt während des ganzen Programmes immer wieder mit komödiantischen Darbietungen auf.

Ticketverlosung

Wir verlosen Tickets für die Vorstellung am Freitag, 7. September, 20 Uhr im Teuchelweiher Winterthur.

Zum Wettbewerb geht es hier.

In der aktuellen Monti-Inszenierung wirken auch preisgekrönte Artisten mit. So ist das Roue Cyr-Duo am Circus Festival Young Stage in Basel mit einem Spezialpreis ausgezeichnet worden. Sei es am Schwungseil oder am Tanztrapez, als Handstand-Artist oder als Seiltänzerin, mit dem Schleuderbrett oder als Clownfigur: Das Artistenensemble will mit anspruchsvollen Disziplinen begeistern und das Publikum träumen und mitfiebern lassen.

Freie Sicht von allen Plätzen

Die Musik des neuen Zirkus-Programms, das ein sechsköpfiges Live-Orchester spielt, wurde von Thierry Epiney komponiert. «Sie trägt bedeutend zu den Stimmungen der Inszenierungen bei und wird zu einem tragenden Teil der Aufführungen», so das Zirkus-Ensemble.

Neu ist in diesem Jahr ausserden das Bogenmastenzelt. Zwei riesige Bogenmasten tragen die Zelthülle von aussen so, dass auf die vier bisherigen Hauptmasten im Zeltinnern verzichtet werden kann. «Es herrscht freie Sicht in die Manege wie auf das Bühnenbild – von allen Plätzen – ohne Sichtbehinderung», schreibt der Circus Monti. Das neue Chapiteau entspreche dem neusten Stand der Technik. Es hat einen Durchmesser von 30 Metern und ist rund 20 Tonnen schwer.