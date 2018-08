Weltstar Dario Cologna trifft Schüler im Dorfbad Uster

Zwei Schulklassen aus Unterschächen (UR) und Frutigen (BE) bot sich letzten Donnerstag die Gelegenheit, ein Schweizer Sport-Idol zu treffen. Im Dorfbad Uster lernten sie den Langlauf-Star Dario Cologna hautnah kennen und durften einen Nachmittag mit ihm verbringen. Das Erlebnis war der Höhepunkt der Teilnahme am «Dario Cologna Fun Parcour». In der vergangenen Wintersaison ersprinteten sich die beiden Klassen den ersten Preis: Einen gemeinsamen Nachmittag mit dem vierfachen Olympiasieger sowie einen Beitrag an die nächste Schulreise in der Höhe von 500 Franken.

Kindern Langlauf näher bringen

Jedes Jahr organisiert Swiss-Ski mit Unterstützung von Langlaufschulen den Parcours, der an verschiedenen Standorten im Land angeboten wird. So können insgesamt über 12’000 Kinder den Langlaufsport näher kennenlernen. Die angemeldeten Schulklassen können an einer kostenlosen Lektion teilnehmen. Als Highlight findet zum Schluss der Swisscom-Sprint statt, bei dem die Kinder verschiedene Preise gewinnen können.

Kein eingeschränkter Badbetrieb

Dass das Treffen in Uster stattfinden konnte, hatte mehrere Gründe: «Uster war als Standort geeignet, da Dario Cologna auf der Durchreise von Davos an einen anderen Trainingsort war», sagt Annatina Poltera, Leistungsgruppenleiterin Sportanlagen und Sportförderung der Stadt Uster. Zudem habe der Betriebsleiter des Dorfbads, Roland Küpfer, persönlichen Kontakt zu Swiss Ski.

Der Betrieb im Dorfbad musste während des Besuches nicht angepasst werden. Poltera sagt: «Das Dorfbad verfügt über eine grosse Spielwiese. Dario Cologna und die Schüler konnten dort ungestört verweilen.»

Sportler ohne Berührungsängste

Die Schüler hätten den Nachmittag mit dem berühmten Sportler genossen. «Man konnte spüren, dass es für sie ein besonderes Erlebnis ist, mit ihm Zeit zu verbringen.» Laut Poltera habe Cologna der Umgang mit den Kindern sichtlich Spass gemacht. Die Kinder absolvierten einen Trainingsparcours und massen sich in Spielen wie Badminton, Fussball oder Grashockey.

Am Ende habe Cologna Autogramme verteilt. Davon hätten auch einige Angestellte und Gäste des Bads profitieren und mit ihm ins Gespräch kommen können.