So feierte David Geisser seine Hochzeit

Das Scheppern von Geschirr, das Zischen eines Dampfkochtopfs, das Klirren von Gläser gehören zum Alltag von David Geisser. Am vergangenen Samstag stand aber ein anderes Geräusch im Vordergrund. Eines, das sein Leben nachhaltig veränderte: Das Läuten der Hochzeitsglocken.

Der Wetziker Promi-Koch heiratete seine Verlobte um 11 Uhr in der St. Franziskus Kirche in Wetzikon, eine Woche zuvor ehelichte er sie zivil. «Es war ein wunderschönes Fest», sagt Geisser. «Die Kirche war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Für die anwesenden Gäste gab es einen bayrisch angehauchten Apéro.»

Nicht selber gekocht

Nebst der Liebe drehte sich auch viel ums Essen. Das sei ihm als Koch natürlich sehr wichtig. Das Menü habe er gemeinsam mit seiner Frau ausgesucht. «Wir feierten im Hotel Vitznauerhof am Vierwaldstättersee. Es gab ein mehrgängiges Menü, das immer wieder für Beiträge meiner Familie und Freunden unterbrochen wurde.» Für einmal habe er nichts selbst gekocht. «Ich wäre viel zu nervös gewesen.»

Hier hat David Geisser sein Hochzeitsfest gefeiert.

Zwei Flitterwochen

Es habe wahnsinnig viele Highlights gegeben. «Ein wunderschöner Moment war, als ich meine Frau zum ersten Mal im Brautkleid gesehen habe, als sie von ihrem Vater in die Kirche geführt wurde», sagt Geisser.

Die Anwesenheit einiger spezieller Gäste hat ihn besonders erfreut. «Vier Schweizer Gardisten waren auch in der Kirche. Es waren Freunde, die ich aus meiner Zeit in Rom bei der Schweizer Garde kenne.» Nun geht es für die Frischvermählten für zwei Wochen nach Mauritius in die Flitterwochen.

David Geisser ist in Wetzikon aufgewachsen und besuchte die Rudolf Steiner Schule. Seine Eltern führen einen Bioladen in Kempten, seine Mutter ist eine leidenschaftliche Köchin. Im Alter von 18 Jahren gestaltete Geisser als Abschlussarbeit ein Kochbuch. Mit «Mit 80 Tellern um die Welt» schaffte er über Nacht den Sprung in die nationalen Medien – das Buch wurde zum Bestseller. 2009 begann er seine Lehre im Gault-Millau-Restaurant «Il Casale» in Wetzikon. Im Anschluss an den Militärdienst diente Geisser zwei Jahre als Schweizergardist im Vatikan – wie einst sein Vater. Dort schrieb er sein drittes Kochbuch «Buon Appetito, Guardia Svizzera», mit Lieblingsrezepten der Päpste und der Kommandanten der Schweizer Garde. Es erzielte internationalen Erfolg und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Es folgten Auftritte in den USA, ein eigener Youtube-Kanal und ein viertes Kochbuch. Geisser ist als Eventkoch tätig, gibt Kochkurse, hält Vorträge und ist als Gastrokritiker für Hotels und Restaurans unterwegs. Im Sommer 2017 gründete der 27-Jährige die David Geisser AG. (ahu)