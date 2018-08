Lebendige Ballenberger Kultur mit der Tösstaler Gemeinde Wila

Unter dem Motto «Kultur teilen» lädt die Stiftung Ballenberg in ihrem 50. Jubiläumsjahr zu besonderen Attraktionen ein. Nebst Kulturschaffenden und anderen mehr erhalten auch Herkunftsgemeinden die Gelegenheit, sich in vielfältiger Weise mit dem Freilichtmuseum bei Brienz auseinanderzusetzen. Die Einladung, das aus Wila stammende Bohlenständerhaus gemeinsam zu feiern, nahm man im Tösstal gerne an.