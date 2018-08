Eine freche Imitation der Natur

Auf den ersten Blick ist in ihm nicht wirklich ein Kunstwerk im Sinne von «menschengemacht» erkennbar. Die Rede ist vom «Moosfelsen», der sich ziemlich genau in der Mitte des Zellwegerparks in Uster befindet. Es besteht aus drei Felsbrockenteilen, die auf- und nebeneinandergeschichtet wurden. Moos wuchert auf den Steinen und ein Rinnsal tröpfelt an einer Seite herab.