Ein Bühnenspektakel zum ZOM-Start

Messechef Andreas Künzli sprach in der Begrüssung davon, dass das Vorjahr kein Traumjahr für ihn gewesen sei. Abgänge im Team und Verluste von Bekannten hätten es geprägt. Nun blickt er aber mit Freude der neuen Messe im neuen Jahr entgegen.

Die Messe dauert bis Sonntag, es werden ungefähr 40‘000 Besucher erwartet. Sie können sich dieses Jahr zum ersten Mal an einer ZOM in Tanzkursen, einer Nintendo-Game-Zone und einem «Escape Room» versuchen. Neu ist zudem der Pop-Up-Markt, an dem sich 37 teils über die Tage wechselnde Start-Ups und Kleinfirmen vorstellen.

Fleisch und Hockeyaner

Die jährliche Sonderschau des Landwirtschaftlichen Bezirksverein Hinwil widmet sich heuer dem Thema «Fleisch». Eine weitere Sonderschau gibt es zur Jagd. Am Stand des EHC-Wetzikons werden sich Spieler und andere Exponenten vorstellen.

Daneben sind auch die klassischen Messe-Stände zu finden: Insgesamt sind 280 Aussteller an der ZOM präsent. Gegenüber letztem Jahr verschwunden ist hingegen das Riesenrad. Dafür präsentiert sich der Atzmännig mit einem acht Meter hohen Turm, der erklettert werden kann. Als Gastregion präsentiert sich dieses Jahr Wetzikons Partnerstadt Badolato aus Kalabrien.