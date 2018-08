«Die Website ist schlanker und übersichtlicher»

Wie zufrieden sind Sie mit der neuen Züriost-Website?

Gerade in puncto Benutzerfreundlichkeit und Layout konnten wir viel verändern, um die Website für die Besucher noch attraktiver zu gestalten. Wir haben sehr viel Zeit und Herzblut investiert.

Welche Vorteile hat die neue Website für die User?

Wir haben versucht, uns auf das Wesentliche zu beschränken. Die alte Version war teilweise überladen und die Menü-Auswahl sehr umfangreich. Es war oft nicht ganz einfach, sich zu orientieren. Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass die User ihre bevorzugten Inhalte schnell finden können, und deshalb versucht, die Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Der Besucher von «zueriost.ch» wird deshalb vor allem bemerken, dass die neue Website schlanker und übersichtlicher daherkommt als die alter Version.

Welches sind die grössten Veränderungen, an die sich die Benutzer wohl erst gewöhnen müssen?

Wie bereits erwähnt, wurde die Menü-Auswahl abgespeckt. Dabei wurden auch neue Rubriken definiert. Dies dürfte eine der auffälligsten Veränderungen für die User sein. Auch die Startseite ist neu aufgebaut. Für uns bietet sich nun die Möglichkeit, zusätzliche Inhalte aus dem Oberland, dem Glattal, dem Raum Winterthur und dem Tösstal übersichtlich zu präsentieren. Dadurch werden unsere User die aktuellen News aus der Region noch schneller finden können. Ich bin optimistisch, dass sich die User schnell an die Veränderungen gewöhnen werden. In nächster Zeit werden wir unser digitales Angebot zudem noch weiter ausbauen und anpassen.

Welche Anpassungen sprechen Sie an?

Bereits seit drei Jahren werden unsere digitalen Inhalte mit Videobeiträgen ergänzt. In diesem Bereich dürfen die User bestimmt noch mehr spannende Beiträge erwarten. Weiter planen wir auch einen Relaunch unseres E-Paper-Angebots. Da unsere Zeitungen immer häufiger auf mobilen Geräten gelesen werden, ist es uns wichtig, unser digitales Angebot auch in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Die neuen Versionen der E-Paper werden voraussichtlich Ende September online gehen und noch mehr auf die Bedürfnisse der User angepasst sein. Zudem arbeiten wir an weiteren ergänzenden Portalen wie dem bereits aufgeschalteten Trauerportal «zo-trauer.ch».

Die neue Website ist schon seit Monaten in Arbeit. Warum ist der Prozess so aufwendig?

Der Aufbau einer neuen Website ist schon per se ein sehr langwieriger Prozess. Hinzu kam, dass wir bisher mit externen Partnern zusammengearbeitet hatten und uns im Hinblick auf die neue Website entschlossen haben, ein eigenes Entwicklerteam aufzubauen. Das neue Team wird sich auch um den Unterhalt der neuen Website kümmern und diese kontinuierlich weiterentwickeln. Diese umfassenden Neuerungen vom Aufbau eines Teams bis zur Erstellung der neuen Website nehmen zwangsläufig viel Zeit in Anspruch.

Was waren die grössten Probleme, die Ihnen auf dem Weg zur neuen Website begegnet sind?

Es ist immer schwierig, es allen recht zu machen. Bei einem solchen Projekt gibt es viele Ideen und Wünsche, die nicht alle realisierbar sind. Zudem hatten wir uns zum Ziel gesetzt, das Projekt in der relativ kurzen Zeit von nur sechs Monaten umzusetzen. Das ist ein straffes Programm. Wir hätten ausserdem die neuen E-Paper sehr gerne gleichzeitig mit der neuen Website eingeführt. Leider feilen wir aber noch an Details. Deshalb werden die neuen E-Paper wie erwähnt erst Ende September zur Verfügung stehen.

Eine weitere Baustelle ist die App. Sie musste in der Vergangenheit viel Kritik einstecken. Gibt es da ein Update?

Die App war tatsächlich nicht immer stabil und hat für Unmut gesorgt. Wir haben uns deshalb entschieden, eine komplett neue Version der App zu lancieren. Genau wie die Website kommt auch die App schlanker daher. Wir haben grossen Wert darauf gelegt, dass die Bedienung unkomplizierter ist und nicht zuletzt auch die Zuverlässigkeit den Ansprüchen der User entspricht.