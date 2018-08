Den Menschen hinter dem Wissenschaftler beleuchten

(Video: Youtube/higgs)

Das Wichtigste sei jeweils, den Gästen ein gutes Gefühl zu geben, damit sich diese öffnen. «Vor allem muss man gut zuhören. Und man darf keine Scheu zum Nachhaken haben. Dazu gehört auch eine Portion Mut», führt Beat Glogger aus. Die Gäste kämen jeweils mit einer Mission in den Talk, im Gegenzug müssten sie aber etwas aus ihrem Privatleben preisgeben.

Hemd von den Olympischen Spielen 1984

Um den Gesprächen eine persönliche Ebene zu verleihen, bringen die Gäste verschiedene Dinge mit: ein Foto, einen Gegenstand und ein Musikstück. Dadurch erfahren die Zuschauer spannende Einblicke ins Leben der Wissenschaftler. So brachte der Krebsarzt Felix Niggli ein uraltes Hemd mit. «Sein Vater hatte es als Punktrichter im Dressurreiten von den Olympischen Spielen 1984 getragen. Heute benutzt es Niggli auf seinen Wandertouren, zu Ehren seines Vaters», erzählt Beat Glogger.

Klimaforscher Thomas Stocker brachte den ersten Taschenrechner aus seiner Kindheit mit, und der Rechtsmediziner Christian Jackowski einen abgebrochenen Stabhochsprungstab, den er als Elitesportler in Studienzeiten benutzt hatte.

Die Songtexte werden analysiert

Auch von den mitgebrachten Liedern versucht Beat Glogger auf die Persönlichkeit seiner Gäste zu schliessen: «Ich schaue mir jeweils die Texte der Lieder an und konfrontiere meinen Gesprächspartner mit Passagen aus dem Song.» Auch so lässt sich Tiefe in ein Gespräch bringen, was das Ziel des Gastgebers ist. «Wenn ich es einmal nicht schaffe meinen Gast aufzuweichen, ärgere ich mich. Zum Glück ist das bis jetzt nur selten vorgekommen.»