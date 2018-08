Es herrscht Aufbruchstimmung in der reformierten Fabrikkirche Winterthur. 15 Jahre lang war Nik Gugger das Gesicht des Sozialunternehmens. Nun ist klar, wer seine Nachfolgerin wird: Pfarrerin Andrea Weinhold aus St. Gallen. Gemeinsam mit Renato Pfeffer, dem bisherigen Stellvertreter von Nik Gugger, sowie Isabelle Schär, die die theologische Leitung bereits übernommen hat, soll die Institution in eine neue Ära geführt werden.

«Wir werden aber nicht alles umkrempeln», stellt Renato Pfeffer klar. Die Grundidee, Begegnungen am Tisch zu bieten sowie Gespräche über Gott und die Welt anzuregen, bleibe bestehen. «Wir wollen uns weiter öffnen und Menschen aller Gesellschafts- und Glaubensrichtungen einen Platz bieten.» Renato Pfeffer selbst wird noch ein Jahr in dieser Funktion tätig sein und den Übergang regeln. Danach widmet er sich, wie schon länger geplant, neuen Herausforderungen.

«Eine Kirchenvisionärin»

Andrea Weinhold, die ab dem 13. September im Einsatz steht, sei eine Visionärin, die es schafft, mit ihren Ideen die Menschen um sich zu begeistern und mitreissen zu können, schwärmen Pfeffer und Schär über ihre neue Arbeitskollegin. «Wir sind gespannt, in welche Richtung sich die Fabrikkirche künftig entwickelt.»

Finanzierung momentan gesichert

In den letzten Monaten machte die Fabrikkirche Schlagzeilen, als der reformierte Kirchgemeindeverband die Leistungsvereinbarung kündete. Dies, weil man seit dem Umzug vom Sulzerareal in das Restaurant Akazie nicht mehr zufrieden gewesen sei mit der alternativen Kirche, berichtete der «Landbote». Alles halb so schlimm, beruhigt Renato Pfeffer: «Der Stadtverband steht immer noch hinter uns. Und der reformierten Fabrikkirche geht es gut, wir konnten sogar während den Ferien neue Rekordzahlen bei verkauften Mittagessen verzeichnen.» Die Finanzierung sei noch nicht komplett geregelt, «aber wir haben noch genug Reserven und somit Zeit, eine langfristige Lösung zu finden, die für alle Seiten stimmt.»

Die aktuelle Entwicklung sei auch vielmehr darauf zurückzuführen, dass Nik Gugger sich vermehrt seiner politischen Karriere widmet und daher auch aus Zeitgründen das Projekt abgegeben habe. Dieser bestätigt, dass es keinerlei Streitereien gäbe: «Es war während 15 Jahren eine sinnstiftende und erfüllende Arbeit, die ich nicht missen möchte. Der neuen Leitung wünsche ich nur das Beste.»



Längere Öffnungszeiten und neue Events

Bereits neu ist, dass das Restaurant jeden Abend bis 22 Uhr geöffnet hat, wofür auch das Personal aufgestockt werden musste. «Hier arbeiten wir weiterhin mit Menschen zusammen, die wir in den ersten Arbeitsmarkt zurückbegleiten wollen», so Renato Pfeffer. Weiter lancierte Isabelle Schär neue Veranstaltungen, immer nach dem Kredo, Menschen unterschiedlichster Herkunft an einen Tisch zu bringen. So gibt es ab September beispielsweise die monatliche Reihe «Jazz meets Tales», wo die Elgger Pfarrerin Geschichten erzählen wird, während ein Jazzmusiker für die musikalische Umrahmung sorgt. Geplant sind noch viele weitere Formate, die die Kirche neu definieren sollen.

Weitergeführt werden bereits etablierte Formate wie der Brunch im Garten Eden. Auch am kommenden Sonntag sind Interessierte eingeladen – nicht in der Akazie, sondern im Gewächshaus von Blumen Müller an der Wartstrasse – einem Gottesdienst zu lauschen und gemeinsam zu frühstücken (Platzzahl beschränkt, Anmeldungen an info@fabrikkirche.ch). Auch die Seelsorge soll ein wichtiger Bestandteil bleiben. «Wir wollen weiterhin kein Restaurant sein, dass nur auf Gewinn aus ist. Vielmehr bieten wir ein sicheres Umfeld, um einfach sich selbst zu sein», so Renato Pfeffer.