Warum in Pfäffikon vermeintlich viele Wohnungen leer stehen

Nur wenige Tage nach dem dritten Platz im «Weltwoche»-Gemeinderating (wir berichteten) liegt Pfäffikon wieder einmal auf einem Spitzenplatz einer Tabelle – doch dieses Mal ist für die «Perle am Pfäffikersee» weniger Ruhm damit verbunden: Mit einer Leerwohnungsquote von 4,52 Prozent stehen in Pfäffikon im kantonalen Vergleich verhältnismässig am zweitmeisten Wohnungen leer.