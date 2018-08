Strompreise in Zürich sinken, in Winterthur bleiben sie stabil

Das ewz warte und modernisiere sein Stromnetz laufend, wodurch die Effizienz gesteigert und die Kosten gesenkt werden könnten, heisst es in einer Mitteilung. Dank der Senkung der Nutzungstarife für das Netz würden sich die Stromkosten für einen durchschnittlichen Haushalt um rund 0,8 Prozent reduzieren.

Bei den Geschäftskunden sinken die Netznutzungsentgelte und damit die Stromkosten zwischen 0,8 und 1,6 Prozent, wie es weiter heisst. In die Nutzungsentgelte eingerechnet sind die kommunalen und nationalen Abgaben. Diese blieben im kommenden Jahr voraussichtlich gleich hoch wie in diesem Jahr, schreibt das ewz.

In der Stadt Winterthur bewegen sich die Strompreise 2019 ungefähr auf dem gleichen Niveau wie in diesem Jahr, wie das Departement Technische Betriebe mitteilte. Zwar sinken auch dort die Netznutzungstarife, hingegen steigen die Energietarife aufgrund höherer Einkaufskosten, wie es in der Mitteilung heisst.