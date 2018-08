Grossbäckerei entlässt 40 Mitarbeiter in der Region

Die Groba AG mit Hauptsitz in Brüttisellen kündigt mehr als der Hälfte ihrer 115 Mitarbeitern. In Brüttisellen werden 40 Angestellte ihren Job verlieren, am zweiten Standort in Bern weitere 20. Hinzu kommen 15 Angestellte von externen Logistikfirmen, die im Rahmen der Massnahme ebenfalls entlassen werden müssen. Insgesamt verlieren damit 75 Mitarbeiter bis voraussichtlich Ende Jahr schweizweit ihre Stelle.