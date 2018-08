Fällander Sommerfest fiel ins Wasser

Am Wochenende fand in und rund um die Zwicky-Fabrik das diesjährige Fällander Sommerfest statt. Organisiert wurde es vom Feuerwehrverein, dem Dorfverein und dem Familienverein. Mitgeholfen hatten auch zahlreiche andere Fällander Organisationen und Vereine, zum Beispiel der Fussballclub, der am Samstag eine grosse Bar und ein Grill-Zelt bewirtschaftete.