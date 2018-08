Drei Wochen keinen Zugverkehr

Infolge Bauarbeiten ist die Bahnstrecke Wald–Rüti vom Freitag, 31. August, ab 20.30 Uhr durchgehend bis und mit Sonntag, 23. September, für den Zugverkehr gesperrt. Das schreibt Thurbo in einer Mitteilung.

Es verkehren Bahnersatzbusse, die Reisezeit kann sich bis um 30 Minuten verlängern. Thurbo weist zudem darauf hin, dass der Fahrradtransport in den Bahnersatzbussen nicht möglich ist. Zudem können in den Bahnersatzbussen keine Fahrausweise gekauft werden. Die Bahnersatzbusse halten an den Haltestellen Bahnhof Rüti sowie Bahnhof Wald, Tann-Dürnten wird nicht bedient.

Auch Bahnübergangsperrungen

Aufgrund von Unterhaltsarbeiten wird ausserdem der Bahnübergang Pilgerstegstrasse in Oberdürnten zwischen Freitag, 31. August, 20.30 Uhr, bis Montag, 24. September 2018, 5 Uhr, für den gesamten motorisierten Verkehr gesperrt, wie das kantonale Tiefbauamt in einer Medienmitteilung schreibt.

Das kantonale Tiefbauamt führt während dieser Sperre oberhalb des Bahnübergangs Arbeiten zur Böschungssicherung an der Pilgerstegstrasse durch.

Eine Umleitung wird ab Dürnten über Tann und Rüti nach Wald signalisiert. Für den Velo- und Fussverkehr wird beim Bahnübergang eine provisorische Überführung erstellt. Ebenfalls gesperrt wird der Bahnübergang Guldistrasse in Tann.