Der lange Weg bis zur Bewilligung

Es ist wohl das einzige Open-Air-Kino im Zürcher Oberland, in dem man zum Nulltarif Filme schauen kann. Organisiert wird das «Freiluft Summer Kino» am 31. August und 1. September von der offenen Jugendarbeit Wetzikon in Zusammenarbeit mit Kultino. Es findet auf der Färberwiese statt.

Früh Kontakt aufgenommen