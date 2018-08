Begegnungsstätte für junge, alte, neue und ehemalige Seemer

Jeder Winterthurer Stadtkreis verwandelt sich einmal im Jahr in eine Festmeile. Nach jener in Veltheim, Oberwinterthur und Wülflingen ist dieses Wochenende nun Seen mit der Dorfet an der Reihe. Die 23. Ausgabe findet vom Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September, statt.

Unter dem Motto «Äs Fäscht für alli» stellt das Organisationskomitee mit seiner Dorfet eine Begegnungsstätte für alle Seemer auf die Beine. Präsident Markus Müller möchte die Attraktivität mit neuen Ideen weiter steigern, die Vorhaben sind für dieses Jahr aber noch nicht ausgereift.

In wenigen Tagen geht die 23. Seemer Dorfet los. Haben Sie noch stressige Tage vor sich?

Markus Müller: Ich konnte meine Vorbereitungsarbeiten mehrheitlich nach Zeitplan erledigen. Die hektischen Tage vor der Seemer Dorfet haben jetzt meine Vorstandskollegen und die Helfer der Vereine vor sich.

Was müssen diese denn noch alles regeln?

Es muss die ganze Infrastruktur aufgebaut werden. So werden noch die Strom- und Wasseranschlüsse, die WC-Anlagen und die Signalisation des Festareals gestellt, die Festplätze eingezeichnet sowie die Festzelte aufgestellt. Für den Zeltaufbau haben viele Vereine am Freitag ab 16 Uhr bloss zwei Stunden Zeit bis die Dorfet startet. Aber viele Vereine sind langjährige Teilnehmer und deshalb entsprechend geübt.

Mit all den toll geschmückten Brunnen und Festzelten im alten Dorfkern von Seen ist unsere Dorfet ein wunderschönes Fest mit allem, was das Herz begehrt.

Markus Müller, OK-Präsident Seemer Dorfet

Die Seemer Dorfet ist die grösste aller Winterthurer Dorfeten. Ist die Organisation dadurch besonders anspruchsvoll?

Anspruchsvoller nicht unbedingt. Die Kollegen der anderen Winterthurer Dorfeten haben dieselben Voraussetzungen wie wir und erfüllen sie genauso gut. Die Organisation der Seemer Dorfet ist aber wegen der Grösse zeitintensiver. Deshalb suchen wir noch immer engagierte Kolleginnen oder Kollegen, die gerne Verantwortung übernehmen wollen und lösungsorientiert handeln. Im Vorstand hätte es gut noch Platz für eine weitere Person.

Im vergangenen Jahr haben Sie gesagt, dass das OK verschiedene Ideen prüft, um die Dorfet noch attraktiver und abwechslungsreicher zu machen. Werden solche nun für die 23. Ausgabe umgesetzt?

Leider nein. Für einige Ideen ist entweder der Platz auf dem Festareal nicht vorhanden oder uns respektive den Vereinen fehlen die freiwilligen Helfer dazu. Wir werden verschiedene Vorhaben weiter diskutieren, auch mit den OKs der anderen Dorfeten. Konkreter will ich aber noch nicht werden. Interessierte Winterthurer Vereine können sich bei mir unter praesident@seemer-dorfet.ch melden, um eine Teilnahme an der 24. Seemer Dorfet zu besprechen.

Wie im vergangenen Jahr schliesst die Seemer Dorfet am Freitag und Samstag bereits um 2 Uhr. Weshalb?

Wir thematisierten im Vorstand bereits 2016 die Anpassung der Öffnungszeiten und starteten darauf unter den Vereinsmitgliedern eine Umfrage. Das Resultat war eindeutig, weshalb wir auf 2017 hin die Polizeistunde am Samstag auf 2 Uhr vorverlegt haben. An der letzten Generalversammlung, an der wir über die Anpassung der Festzeiten diskutiert und befunden haben, erreichte der Antrag für eine längere Öffnungszeit am Samstag nicht die notwendige Mehrheit. Auch das Albanifest hat 2018 übrigens die Polizeistunde vorverlegt und ein positives Fazit gezogen.

Was zeichnet für Sie die Seemer Dorfet aus?

Mit all den toll geschmückten Brunnen und Festzelten im alten Dorfkern von Seen ist unsere Dorfet ein wunderschönes Fest mit allem, was das Herz begehrt. Auch dieses Jahr ist es wieder «äs Fäscht für alli». Für die Freunde der fünften Jahreszeit gibt es verschiedene Guggenkonzerte, die kleinsten Festbesucher erfreuen sich wieder am Fahrzeugpark der Ludothek Seen, bei der Cevi kann man sich im Stapeln von Harassen messen. Oder man geniesst einfach das gesellige Zusammensein mit all den kulinarischen Leckerbissen. Unsere Dorfet soll eine Begegnungsstätte für junge, alte, neue und ehemalige Seemer sein.

Die 23. Seemer Dorfet im alten Dorfkern startet am Freitag, 31. August, um 18 Uhr.

Die Festzeiten: Freitag, 31. August: 18 bis 2 Uhr, Sa., 1. Sep., 12 bis 2 Uhr, So., 2. Sep.: 11 bis 20 Uhr, ökumenischer Gottesdienst: 10 Uhr

