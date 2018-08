Bahnübergang wird gesperrt

Aufgrund von Unterhaltsarbeiten an den SBB-Gleisen zwischen Wald und Rüti wird der Bahnübergang Pilgerstegstrasse in Oberdürnten zwischen Freitag, 31. August, 20.30 Uhr, bis Montag, 24. September 2018, 5 Uhr, für den gesamten motorisierten Verkehr gesperrt, wie das kantonale Tiefbauamt in einer Medienmitteilung schreibt.



Das kantonale Tiefbauamt führt während dieser Sperre oberhalb des Bahnübergangs Arbeiten zur Böschungssicherung an der Pilgerstegstrasse durch.

Eine Umleitung wird ab Dürnten über Tann und Rüti nach Wald signalisiert. Für den Velo- und Fussverkehr wird beim Bahnübergang eine provisorische Überführung erstellt.