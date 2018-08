Wülflingen wurde vielseitig gefeiert

Wülflingen zeigte am letzten Wochenende, was ihr Stadtteil alles zu bieten hat. An der Wülflinger Dorfete trafen sich Gross und Klein. In den unzähligen Festbeizen gab es für jeden Geschmack das Richtige, ob musikalisch oder kulinarisch. Die Gäste kamen zahlreich.

OK-Präsident Christian Brunner machte bereits im Vorfeld beste Werbung für die Einwohner: «Die Wülflinger sind ein traditionelles und gmögiges Volk. Sie lieben es, bei Speis und Trank zusammenzukommen, über alte Zeiten zu reden und an der Wülflinger Dorfet einfach die Seele etwas bambelä lah». Exakt so war es schliesslich auch.

Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Die Temperaturen waren so angenehm, dass das Raclette nicht mehr, wie in den letzten Wochen, von selber schmolz.

