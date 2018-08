So wird die neue Siedlung in der Walder Bleiche gebaut

Was Fingerspitzengefühl bedeutet, sieht man diese Tage auf dem Walder Bleiche Areal. Graue Betonmodule schweben in der Luft, an gelben Seilen sind sie am Kran befestigt. Jedes der Module ist zwischen 42 und 49 Tonnen schwer. Der Kranführer platziert sie aufeinander, jeder Millimeter zählt. Was aussieht wie ein gigantisches Bauklotzspiel für Erwachsene, soll im September eine Reiheneinfamilienhaus-Siedlung sein.

Sechs Häuschen, achtzehn Baumodule. Die Bauteile werden fertig nach Wald gebracht, Bad und Küche sind schon ausgestaltet. Alle sind 90 Quadratmeter gross.

Schwierige Anlieferung

Die Betonklötze wurden per Schwertransportlaster von der katalonischen Gemeinde Cardona nach Wald geliefert. Auf den 1'200 Kilometern begegneten die Fahrer immer wieder Hindernissen, welche die Ankunft in Wald verzögerten: Eine Brücke in Frankreich wurde einem Transporter zum Verhängnis, ein anderes Mal war der eigene Motor Schuld am Fahrtenunterbruch.

«Der Transport der Module ist immer eine Herausforderung.» Paco Conde, Projektleiter

Kurz vor dem Ziel blieben die Transporter an der Grenze vor Genf hängen. «Wir liegen aber in der Zeit», sagt Paco Conde, Projektleiter der katalonischen Firma Compact Habit. Der Transport der Module sei immer eine Herausforderung. Schliesslich würden die Wagen nicht mit leichter Fracht fahren: Die Module haben eine Höhe von 330 Zentimeter und eine Länge von 13 Metern und 50 Zentimetern. Die Konzeption der Module stammt von den Moos Guliani Herrmann Architekten aus Uster. «Wir haben eng mit ihnen zusammengearbeitet», sagt Conde.

Eine Million gespart

Bauherr Andreas Honegger freut sich, als er sieht, wie die massiven Module aufeinandergestapelt werden. Die Einfamilienhäuser werden in der Bleiche Wald auf dem Lindenhofareal neben der alten Spinnerei konstruiert. Früher standen hier Baumwolllager und eine Scheune. Neben den neuen Reihenhäusern sind diverse kleine Gartenhäuschen mit Gärten und ein grosses Gartenhaus zur gemeinsamen Nutzung geplant.

«Etwas Innovatives musste her.» Andreas Honegger, Bauherr der neuen Siedlung

Auch zuvor gab es hier Wohnungen. Diese seien aber nicht rentabel gewesen, so Honegger. Zuerst habe man daher an den Bau eines konventionellen Reihenhauses mit Wohnungen gedacht, sodass die Renovation des Fabrikgebäudes werden könnte. Dies sei aber zu teuer gewesen. «Etwas Innovatives musste her», sagt Honegger. Holzmodule seien ja bereits Standard, Beton sei neu. «So konnten wir schlussendlich eine Million einsparen.» Zeitgleich mit dem Bau der Reihenfamilienhäuser wird die alte Spinnerei renoviert. Auch hier entstehen diverse neue Loft-Wohnungen.