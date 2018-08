Filme schauen auf der Walder Bahnhofstrasse

Am Donnerstag- und Freitagabend, dem 30. und 31. August, ab 20 Uhr, können die Walder jeweils einen Film im Openair-Kino geniessen. So weit, so unspektakulär. Das Walder Freiluftkino unterscheidet sich allerdings gleich in doppelter Hinsicht von anderen seiner Art: Zum einen ist es komplett von Solarenergie betrieben.

Zum anderen ist es mitten auf der Bahnhofstrasse situiert. «Als wir damit angefangen haben, wollten wir aufzeigen, was Solarenergie alles kann», sagt Markus Gwerder, Co-Präsident der Grünen Wald, die den Anlass organisieren. Dazu hätten sie abseits der politischen Bühne eine Möglichkeit gesucht, deren Potenzial aufzuzeigen.

Filmbetrieb mit Sonnenenergie

Zum sechsten Mal führten sie diesen nun schon durch und locken damit jeweils zahlreiche Zuschauer auf die Bahnhofstrasse, die zu diesem Zweck extra zwischen Migros und Coop für den Autoverkehr gesperrt wird.

Tagsüber wird via Solarzellen Energie gespeichert, mit der abends der Filmprojektor betrieben wird. Die Kino-Ausstattung ist dabei denkbar minimalistisch: Neben dem Projektor gibts eine portable Leinwand und eine Bar, die die Besucher zum Diskutieren einladen und auf den Film einstimmen soll; «Die Jungs von Qarabaghi» am Donnerstag und «Monsier Claude und seine Töchter» am Freitag.

Bezahlt wird mittels Hutkollekte, die Sitzgelegenheiten, wie Stühle oder Decken, bringt das Publikum selbst mit. So kann es sich jeder selbst mitten auf der Strasse bequem machen.