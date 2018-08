«Der Kostendruck steigt weiter»

Vor einem halben Jahrhundert ist die Kinderklinik am Kantonsspital Winterthur eröffnet worden. Seither sind die Räumlichkeiten praktisch unverändert geblieben, im fachlichen Bereich hat sich aber viel getan. Chefärztin Traudel Saurenmann spricht über medizinische Entwicklungen, den bevorstehenden Umzug ins neue Bettenhaus und den anhaltenden Kostendruck.

Das Departement Kinder- und Jugendmedizin am Kantonsspital Winterthur besteht seit 50 Jahren. Was sind die augenfälligsten Veränderungen in dieser Zeitspanne?

Traudel Saurenmann: Die Kinderklinik hat sich in den letzten 15 Jahren stark entwickelt, indem ein grosses Angebot an ambulanten Spezialsprechstunden aufgebaut wurde. Es gibt heute in der Kindermedizin ähnlich viele Spezialgebiete wie in der Erwachsenenmedizin. Auch der medizinische Fortschritt ist gewaltig und hat für die Kinder enorme Verbesserungen gebracht. Dazu zählen bessere Medikamente, aber auch technische Neuerungen. So gibt es etwa für die Frühgeborenen sanftere Methoden der Atemunterstützung und Medikamente, mit denen man die unreifen Lungen gut und schnell behandeln kann. Manchmal ist es gut, wenn man sich das wieder einmal vor Augen führt, statt immer nur die steigenden Kosten zu sehen.

Wie sieht es bei den Krankheitsbildern der Kinder aus?

Viele Krankheiten sind die gleichen geblieben wie früher. Es ist halt so, dass kleine Kinder viele Infektionen durchmachen müssen, bis ihr Immunsystem soweit trainiert ist, dass es die Krankheitserreger frühzeitig erkennt und ausmerzt. Die Krankheiten haben sich dort verändert, wo man sie mit Impfungen oder vorbeugenden Massnahmen verhindern kann, oder bessere Behandlungsmethoden hat. Auch der Schweregrad hat sich verändert, weil die Eltern rascher zum Arzt gehen, wenn ihr Kind krank ist. Zudem ist die Aufenthaltsdauer im Spital kürzer geworden. Kein Kind soll länger als nötig im Spital bleiben. Da machen wir viel möglich, was früher als unmöglich galt.

In welchem Bereich hat sich bisher noch zu wenig getan?

Am augenfälligsten ist, dass sich die Räume der Bettenstationen in den letzten 50 Jahren kaum verändert haben. Die Zimmer entsprechen dem heutigen Standard bei weitem nicht mehr. Wir freuen uns deshalb auf den Neubau und die neue Kinderklinik, die wir 2021 beziehen.

Welche Auswirkungen wird der Umzug der Kinderklinik haben?

Nun, wie bei jedem Umzug werden wir uns an die neue Situation und die neuen Abläufe gewöhnen müssen. Es wird auf jeden Fall ein richtiger Quantensprung werden, was den Komfort für die Kinder und ihre Familien betrifft.

Gibt es weitere Bereiche der Kinderklinik wo Entwicklung erforderlich ist?

In einigen Sprechstunden sind die Wartezeiten noch recht lang, da hoffen wir auf eine Verbesserung mit dem Neubau. In der Kindermedizin sehe ich im Moment eher die Gefahr, dass wir den hohen Standard aus finanziellen Gründen nicht halten können. Der Kostendruck steigt weiter, und die Behandlung von Kindern ist ambulant und stationär zunehmend unterfinanziert. Am Kantonsspital Winterthur profitieren wir vom «Mutterspital», das uns aus dem Erwachsenenbereich querfinanziert. Langfristig wird das nicht haltbar sein, denn wenn die Behandlungen von Erwachsenen immer billiger werden müssen, dann wird der Zustupf für die Kinder immer kleiner. Das gilt für alle Kinderkliniken in der Schweiz.

Wie stellen Sie sich die Kinderklinik in 50 Jahren vor?

Es ist schwierig zu sagen, wie sich die Kindermedizin und die Kinderklinik entwickeln werden. Als man vor gut zehn Jahren mit der Planung des Neubaus begonnen hat, gab es noch kaum Spezialsprechstunden an unserer Klinik – heute ist das ein riesiger Bereich. Das zeigt, dass man die Entwicklung nicht einmal für diese kurze Zeit voraussagen kann.

Doppelte Jubiläumsfeier

Nebst der Kinderklinik hat auch das Sozialpädriatische Zentrum (SPZ) Grund zum Feiern. Seit 15 Jahren arbeitet dort ein Team von ärztlichen und nicht-ärztlichen Spezialisten zusammen, um Kindern mit Entwicklungsstörungen abzuklären.

Das Jubiläumsprogramm im Überblick:

Märchenstunden für Kinder ab 5 Jahren,

Mi., 12. und 19. Sept., 16 Uhr und 17.30 Uhr, Kantonsspital Winterthur.

Anlass zum Thema «Familienglück – Eine Anleitung zum glücklichen Leben mit Kindern und Jugendlichen»»,

Do., 13. Sept., 19.30 Uhr, Theater Winterthur.