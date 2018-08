Amt für Justizvollzug will Landwirtschaft retten

Mit grossem Mehr hat der Kantonsrat die Ställe für Kühe und Hühner aus dem Bauprojekt fürs Vollzugszentrum Bachtel in Ringwil gestrichen (wir berichteten). Dazu kommt, dass gemäss Bauprojekt (siehe Box) auch die anderen Landwirtschaftsbauten wie Scheunen und dergleichen weichen sollen. Selbst die Jauchegrube wird ersatzlos gestrichen, was die Viehhaltung ausschliesst.

Das ist ein Einschnitt, handelt es sich beim Vollzugszentrum am Bachtel doch ursprünglich um einen Landwirtschaftsbetrieb, auf allen Seiten umgeben von Landwirtschaftszone. Die Mitarbeiter des Zentrums befürchten gemäss einem Schreiben an die Redaktion, dass die Landwirtschaft ganz verschwindet.

Ein redimensioniertes Projekt

Beim Kantonalen Amt für Justizvollzug versucht man abzuwiegeln. Mediensprecherin Rebecca de Silva sagt, das Landwirtschaftskonzept sei stark redimensioniert worden, weil es vom Kantonsrat als zu teuer kritisiert worden sei. «Landwirtschaft ist aber immer noch vorgesehen und möglich, einfach weniger aufwendig und in einer anderen Form.»

Konkreter kann die Mediensprecherin allerdings noch nicht werden. Sie sagt lediglich, die kantonsrätliche Kommission habe sich keineswegs gegen die Landwirtschaft als solche ausgesprochen. «Sie hat uns vielmehr dazu eingeladen, bezüglich baulicher Sanierung der landwirtschaftlichen Gebäude ein neues, redimensioniertes Projekt zu erarbeiten.»

«Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, die Landwirtschaft auch weiterhin zu betreiben.» Rebecca de Silva, Mediensprecherin Amt für Justizvollzug

Laut Mitarbeitern hat Zentrumsleiter Max Hänni Vorschläge gemacht, um anderswo zu sparen anstatt bei den Ställen. Doch diese Vorschläge seien in den Wind geschlagen worden. De Silva sagt, die Alternativvorschläge hätten den Anliegen des Kantonsrats nicht Rechnung getragen. «Das ist der Grund, warum unabhängig davon inhaltliche und konzeptionelle Überlegungen in einen neuen Antrag einflossen.»

Landwirtschaft soll dem Vollzug dienen

Die Mitarbeiter des Zentrums prophezeien zudem, dass mit dem Umbau das Bio-Label verloren geht. De Silva schliesst diesen Verlust nicht aus, findet es aber zu früh, fest davon auszugehen. Zudem habe die Betriebsgrösse keinen Einfluss auf das Bio-Label. Die kantonsrätliche Kommission habe dem Amt die Möglichkeit eingeräumt, intern nochmals über die Bücher zu gehen. Das Amt werde nun alle Möglichkeiten prüfen und einen Vorgehensplan entwickeln. Für konkrete Angaben sei es aber noch zu früh. «Wichtig zu wissen ist, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, die Landwirtschaft auch weiterhin zu betreiben.» Es sei aber so, dass die Landwirtschaft dem Kernauftrag des offenen Vollzugs dienen solle und nicht umgekehrt. Die Landwirtschaft sei nur ein Betriebszweig von diversen, die Arbeitsplätze für Insassen böten.

Vieles, was die Mitarbeiter des Vollzugszentrums in ihrem Brief als Gegebenheiten deklarieren, darunter auch provisorische Bauten wie Ställe in Zeltform oder auf Rädern, bestätigt das Amt für Justizvollzug nicht. Aber es dementiert solche Baupläne auch nicht. Das Betriebskonzept unterliegt derweil laut einem Kantonsrat, der in der entsprechenden Kommission sitzt, dem Kommissionsgeheimnis. Er darf also keine Details dazu preisgeben. Und das Amt für Justizvollzug will nicht. Damit lassen sich die Aussagen der Belegschaft nicht definitiv erhärten.

«Wir stehen hundertprozentig zum geplanten Projekt.» Rebecca de Silva

Das Amt räumt aber ein, dass es zu Differenzen mit dem Leitungsteam des Vollzugszentrums kam. Diese seien zwischenzeitlich geklärt worden. «Der Kantonsrat hat das landwirtschaftliche Projekt im ursprünglichen Antrag als zu teuer kritisiert und uns damit eine klare Vorgabe gemacht.» Das Amt selber sei positiv eingestellt und dankbar, dass der neue Antrag angenommen wurde, schreibt de Silva. «Wir stehen hundertprozentig zum geplanten Projekt. Dies muss natürlich zwingend auch vom Leitungsteam verlangt werden.»



Das Projekt

Mit dem gesprochenen 44,5-Millionen-Kredit soll das Vollzugszentrum Bachtel in einer ersten Etappe aufgefrischt und erweitert werden: Bis 2020 sollen die teilweise baufälligen Gewerbebauten ersetzt werden. Zudem werden zusätzliche Vollzugsplätze in Neubauten erstellt. Geplant ist ein Ausbau von heute 66 auf knapp 100 Plätze. Damit kann die Eintrittstation im ehemaligen Bezirksgefängnis Meilen aufgegeben werden. Personelle Folgekosten hat der Ausbau deshalb im Grundsatz nicht: Die Meilemer Stellen würden zwar an den Standort Ringwil überführt, doch an der Gesamtzahl der Stellen ändere sich nichts. In einer zweiten Etappe sollen ab 2030 auch die bestehenden Insassen- und Küchengebäude im Ostteil des Areals ersetzt werden. Die Kosten für diese Arbeiten sind im genehmigten Kredit nicht enthalten. (sda)