Spektakulärer Blick auf 300 Jahre Geschichte

Die ersten schriftlichen Hinweise auf die Feuerwehr Fehraltorf stammen aus dem Jahr 1718. Damals wurde festgehalten, dass die zwei Feuerwehrleute der Gemeinde «die Feuerleiter, Haken etc. in gutem Zustand zu halten haben und alles veranstalten, was im Notfall erforderlich ist». Feuerwehrkommandant Adrian Ferrari: «Mit der heutigen Feuerwehr hat das natürlich nicht mehr viel zu tun, abgesehen vom Auftrag. Die beiden Feuerwehrleute waren wohl eher so etwas wie Nachtwächter und wurden dadurch auch mit der Instandhaltung des Materials beauftragt.»