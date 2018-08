Kiesgrube wird zu karibischem Hafen

Ein Mast und eine Schubkarre – noch verraten erst wenige Requisiten, dass die stillgelegte Kiesgrube in einem Jahr in einen karibischen Hafen mit Piratenschiff verwandelt wird. Lediglich einige Mitglieder des Vereins Freilichtspiele Illnau sind mit roten Piraten-Kopftüchern in der Kiesgrube erschienen: Der Verein hat am Freitag zur Eröffnungsfeier mit Musik und Verpflegung geladen. Gesucht werden freiwillige Helfer und Helferinnen, Schauspieler – und nicht zuletzt Sponsoren, wie Stefan Berger, Marketingverantwortlicher des nunmehr siebten Freilichtspiels erklärt.