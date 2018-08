Fühlen sich die Linken «nicht integriert»?

Für eine Geburtstagsfeier hätte man sich anderes Wetter wünschen können. Statt einer knallenden Sonne, die in den letzten Jahren die Fahrer des Gentlemen-Grand-Prix zum Schwitzen brachte, liegen über dem Start- und Zielgelände der 40. Ausgabe des Benefiz-Velorennens dunkle Wolken. Es regnet, die Fahrer kommen klatschnass im Ziel an, es ist kalt und die rund 30 Zuschauer, die am Strassenrand neben der Dübendorfer Eishalle «Im Chreis» den Fahrern zujubeln, haben Regenschirme aufgespannt.

«Das Ende ist traurig»