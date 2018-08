Feiern bis spät in den Abend

Der Chilbiverein Lindau organisiert seit 2007 die Lindauer Chilbi, welche jeweils am 4. Sonntag (Sonntag und Montag) im August stattfindet. Auch in diesem Jahr besuchte das ganze Dorf nach dem Gottesdienst im improvisierten Festzelt bei der Feuerwehr die kleine, aber feine Chilbi und feierte bis spät in die Nacht hinein.

ZO/AvU-Fotograf André Gutzwiller genoss den Tag in Lindau und hielt die gute Stimmung auf Bild fest. (gu)