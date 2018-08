Die Bühnengeier sind los

Mit schnellem Schritt hüpfen die Bühnengeier wild durchs Zimmer. Sie klatschen sich in die Hände, während sie vom Boden abspringen, kneifen die Lippen zusammen und öffnen sie kurz darauf wieder, um den Raum mit summenden Geräuschen zu füllen. So sieht das Aufwärmen vor der wöchentlichen Theaterprobe aus. Die vier jungen Schauspieler Nico Egli, Deborah von Wartburg, Yannik Primus und Alena Dell’Orefice bereiten sich auf ihre neuste Aufführung im Theater am Gleis in Winterthur vor. Ab dem 31. August stehen sie dort mit ihrem Stück «Beziehungskiste» auf der Bühne.

«Das Stück behandelt Themen, die in unseren Augen für die Gesellschaft wichtig und aktuell sind», erzählt Deborah von Wartburg. Zudem habe ihnen gefallen, wie tiefgründig die Charaktere im Drama dargestellt werden. Sujets wie Transsexualität, Homophobie, häusliche Gewalt oder Drogen sollen den Zuschauern mit derben Texten näher gebracht werden. «Wir haben den Anspruch, glaubwürdig zu sein. Ob uns das gelingt, entscheidet aber schliesslich das Publikum», so Yannik Primus. Die Theatergruppe hat das Drama von Constanze Behrends aus etwa zwölf verschiedenen Stücken ausgesucht.

Die Schauspieler haben sich von der Stückauswahl über die Organisation der Bühnenrechte bis hin zur Technik um alles selbst gekümmert. «Es ist schwer, das mit allen anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen», erzählt Alena Dell’Orefice. Dennoch machen die Vorbereitungen auch sehr viel Spass. «Die Proben sehe ich nicht als zusätzliche Belastung, sondern als guten Ausgleich zum Studium», so Nico Egli. Die Gruppe trifft sich jeweils jeden Donnerstagabend und probt rund drei Monate intensiv auf ihre Aufführungen hin. Yannik Primus ist sich sicher, dass sie gut vorbereitet sind.

Die Theatergruppe hat sich gemäss dem 26-Jährigen seit der ersten Aufführung deutlich weiterentwickelt. Früher habe man sich eher Sorgen darüber gemacht, wie man es hinbekommt, dass auch die Zuschauer in der hintersten Reihe jedes Wort gut verstehen können. «Heute beschäftigen wir uns mehr mit tiefgründigen Dingen. Zum Beispiel, was ein Charakter in einem bestimmten Moment fühlt.»

Die ersten Schritte in Richtung Schauspiel machten Nico Egli, Deborah von Wartburg und Yannik Primus in der Theatergruppe der Kantonsschule Büelrain in Winterthur. «Unsere Lehrerin hat in uns damals eine Leidenschaft geweckt. Sie hat uns den Anspruch vermittelt, dass man auch als Laientheater eine künstlerische und einzigartige Produktion auf die Beine stellen kann.» Nachdem sie nach dem Gymnasium zuerst einer anderen Theatergruppe beigetreten waren, fühlte sich das zu fremdbestimmt an für die jungen Schauspieler und sie gründeten kurz darauf ihre eigene Gruppe, die Bühnengeier. Alena Dell’Orefice ist durch Yannik Primus später dazu gestossen. «Ich dachte mir damals, dass sie eine starke Stimme hat. Da musste ich sie ins Boot holen.»

Mittlerweile proben die Bühnengeier für ihre vierte Produktion und feiern bald ihr fünfjähriges Jubiläum. Auf die Premiere von «Beziehungskiste» freuen sich die Jungschauspieler sehr. Deborah von Wartburg ist zuversichtlich: «Wir hoffen, dass wir das Publikum mit diesem modernen Stück ansprechen werden.»

Das Stück «Beziehungskiste» im Theater am Gleis wird an folgenden Daten um jeweils 20 Uhr aufgeführt:

Freitag, 31. August

Samstag, 1. September

Freitag, 7. September

Samstag, 8. September

