Kufki ist erwachsen geworden

«775 n. Chr.: Uster wird erstmals als Ort erwähnt; 1832 n. Chr.: Uster brennt; 1941 n. Chr.: Uster wird eine Stadt; 1993 n. Chr.: Uster bekommt das Kufki». Dass sich Kufki, Kultur für Kinder, so in eine Reihe von wichtigen historischen Daten für Uster stellt, ist eigentlich ganz schön frech, aber passt gut zum ganzen Projekt. Schliesslich war es damals auch gewagt, eine solche Veranstaltungsreihe, die sich ganz an Kinder richten sollte, auf die Beine zu stellen.