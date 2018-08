Fotograf will Knips-Begeisterte in Gruppen zusammenbringen

Seit zehn Jahren ist der Ustermer Fotograf Aschi Meyer in der Fotogruppe «Fotofreaks». Mit Gleichgesinnten tauscht er sich aus, um sich fotografisch weiterzuentwickeln und aktuelle Projekte zu besprechen. «Wir sind alle Profis, die sich regelmässig treffen, um verschiedene Themen fotografisch umzusetzen», sagt Aschi Meyer.

Vom Musiker zum Fotograf

Der 60-Jährige fotografiert seit seiner Jugend. Sein Hobby zum Beruf machte er jedoch erst mit 53 Jahren: «Da sagte ich mir, ich habe Lust auf etwas Neues.» Denn ursprünglich studierte Meyer Musik und spielte als Posaunist in den Orchestern Luzern, St. Gallen und in der Tonhalle Zürich.

Schon vor seinem Austritt aus der Tonhalle bildete er sich zum Fotografen aus und spezialisierte sich auf Konzertfotografie. «Als Musiker bin ich in der Branche gut vernetzt», sagt Meyer. Beide Leidenschaften habe er so in seinem aktuellen Beruf verbinden können.

Die erworbenen Kenntnisse möchte Meyer nun weitergeben: In seinem Umfeld gebe es einige Personen, die Interesse an einem Fotokurs hätten. «Daraus ist die Idee entstanden, Laienfotografen zusammenzubringen und Gruppen aufzustellen.»

Leistungsfähige Kameras

Aus diesem Grund veranstaltet Meyer an zwei Tagen im September einen Infoabend bei sich zuhause. «Das Ziel ist es in erster Linie herauszufinden, wie gross das Interesse an einer Fotogruppe ist und was Interessierte gerne lernen möchten», so Meyer.

Das Ganze soll sich laut Meyer in einem lockeren Rahmen weiterentwickeln: «Niemand muss denken, er müsse Profi werden und sich eine teure Ausrüstung anschaffen.» Denn die Angst vor hohen Kosten würde viele eher davon abhalten. «Ich bin ohnehin kein Fan von Spiegelreflexkameras im Amateurbereich. Als Hobbyfotograf reicht eine gute Kompaktkamera völlig», sagt Meyer. Aktuelle Geräte seien heute sehr leistungsfähig: «Früher benötigte man für Nachtfotografien gutes und teures Equipment. Moderne Kameras schaffen das inzwischen mit links.»

Gegenseitiges Feedback motiviert

Meyer sieht in den Gruppen mehrere Vorteile: «Durch die Verbindlichkeit bleibt man eher dran und nimmt sich Zeit fürs Fotografieren.» Den klassischen Fotokurs finde er zwar gut, aber man vergesse das Erlernte schnell wieder, weil man die Techniken nicht trainiere. «In einem normalen Fotokurs wird den Teilnehmern oft nur die Theorie vermittelt», sagt Meyer. Zudem sei die Struktur dort vorgegeben. In der Fotogruppe könne man die Themen selber wählen; das könnten auch speziellere Sachen wie die Nachbearbeitung von Fotos sein. Ausserdem sei es wichtig, sich auszutauschen und einander Rückmeldungen zu geben. Das motiviere und trage zur individuellen Weiterentwicklung bei.

Ungezwungenes Zusammensein

Kenntnisse im Fotografieren seien nicht erforderlich, sagt Meyer. Diese könne man sich gut in der Gruppe aneignen. «Damit der Einzelne nicht untergeht, sollte die Gruppe nicht zu gross sein, ideal wären ungefähr sechs Personen», sagt Meyer. Bei grossem Interesse können sich mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Niveaus oder Interessen bilden. Diese sollen sich selber organisieren, ihr Programm bestimmen und festlegen können, welche Unterstützung sie erhalten möchten. Falls gewünscht steht Meyer bereit: «Ich werde den Gruppen sicher am Anfang helfen.»