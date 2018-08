FDP Wald sagt Ja zu Kindergarten-Erweiterung

An der Urnenabstimmung vom 23. September entscheidet die Bevölkerung von Wald über den Bruttokredit von 2,14 Millionen Franken zur Erweiterung und Sanierung des Kindergarten Jonastrasse. Wie die FDP Wald in einer Mitteilung schreibt, hat sie an ihrer Parteiversammlung vom 24. August die Ja-Parole gefasst. Der Kindergarten Jonastrasse sei aufgrund der langfristigen Schulraumplanung gut gelegen und die Erweiterung sei aufgrund der erwarteten Schülerzahlen notwendig. Zudem erscheine das vorliegende Projekt sowohl aus ökologischer und ökonomischer Sicht sinnvoll, so die Partei.