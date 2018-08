Der Sommer ist bald zurück - und wie!

Der Blick nach draussen ist getrübt: Der Himmel ist grau, und der nächste Regen kommt wohl schon am Samstagnachmittag. Allerdings liegt der Schwerpunkt am Abend entlang des zentralen und östlichen Alpennordhangs, im Flachland halten sich die zu erwartenden Regenmengen wohl in Grenzen, wie Klaus Marquardt von MeteoNews erklärt. In der Nacht auf Sonntag beginnt sich das Wetter bereits wieder zu beruhigen.

Am Sonntag dehnt sich wieder ein Ausläufer des Azorenhochs nach Mitteleuropa aus, die Luft im Alpenraum wird effektiv abgetrocknet. Im Westen und Norden beginnt der Tag bereits sonnig, in der Zentral- und Ostschweiz halten sich dagegen aus der Nacht heraus noch Restwolken, letzte lokale Schauer klingen ab. Schon am Vormittag stellt sich auch hier ein freundlicher Mix aus Sonne und flachen Quellwolken ein.

Erster Schnee in den Bergen - Badewetter in der Region

Die höheren Berge sind angezuckert, allerdings handelt es sich um keine grossen Schneemengen. Die noch immer kräftige Sonne und die bis zum Abend von Westen her markant steigende Nullgradgrenze machen dem weissen Schäumchen in den Bergen bald den Garaus.

Bis zur Wochenmitte zeigt der Temperaturtrend dann wieder steil nach oben, am Mittwoch kommt sogar die 30-Grad-Marke wieder in Reichweite. Der Spätsommer lässt nochmals die Muskeln spielen ...