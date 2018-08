Zwei Premieren für Winterthurer Komponist

Für den Winterthurer Komponisten Max E. Keller ist der 2. September diesen Jahres ein spezieller Tag: In Berlin und in Dendermonde (Belgien) wird je ein Werk von ihm aufgeführt. Die junge belgische Pianistin Tina Fux spielt das Klaviersolo «mit Anlauf», das erst Ende Juli entstanden ist.

Der Dresdener Georg Wettin präsentiert im Schlusskonzert des Berliner Festivals «Oaarwurm» das Solo für Bassklarinette mit dem Titel «geerdet, geritten, geflogen», im Mai 2018 geschrieben.

Oft im Ausland gespielt

Max E. Kellers Werke werden oft im Ausland gespielt. So interpretieren Mike Flemming (Viola) und Claudius von Wrochem (Violoncello) sein Duo «Inseln» am 4. September in der Reihe «Unerhörte Musik» in Berlin und am 26. Oktober präsentiert das Ensemble Aventure Kellers Oktett «1968 - Das Verkrustete aufbrechen» - ein Auftrag des deutschen Ensembles, welches sich als Thema «50 Jahre 1968» vorgenommen hat und so Keller als Akteur in der damaligen Revolte angefragt hat.

Im November spielen Maria Pache und Martina Styppa «Inseln» in Portugal gleich mehrfach, im Dezember spielt das Trio Aventure sein «wachsen und welken» in Argentinien. Portugal wird - wenn man die Schweiz mitzählt - das 40. Land sein, in dem ein Werk von Keller zur Aufführung kommt.