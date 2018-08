Russiker Schulbehörde mit neuem Fokus

Der Beginn des neuen Schuljahres ist auch ein Neuanfang für die Russiker Schulbehörde. In den letzten zwei Jahren wurde deren Arbeit vom Konflikt zwischen der Schulpflegerin Johanna Maute (parteilos) und den anderen Mitgliedern der Behörde beeinträchtigt (wir berichteten). Sowohl Maute als auch Schulpräsident Heinz Burgener (SVP) traten bei den Erneuerungswahlen im Frühling nicht mehr an.

Stattdessen wurden zwei neue Mitglieder in die Behörde gewählt: Matthias Zürcher (parteilos) und David Goldschmid (SVP). Letzterer hat neu das Amt des Präsidenten inne.